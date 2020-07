vor 47 Min.

Wo findet die Gersthofer Kirchweih künftig statt?

Plus Der Planungsausschuss berät erneut über Standorte. Die CSU plädiert weiter für das Loch. Die Verwaltung hat eine andere Idee, wo künftig gefeiert werden könnte.

Von Gerald Lindner

Eine Stadt sucht ihren Festplatz: Zwar hat Gersthofen eine Fläche an der Schubertstraße, auf welcher jedes Jahr die Kirchweih stattfindet. Doch deren Zeiten sind gezählt: Denn auf dem Festplatzgelände soll ab dem Frühjahr der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums entstehen. Bei der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch, 1. Juli, ab 18 Uhr soll über einen Standort beraten werden. Auch wenn derzeit große Feste noch nicht gestattet sind und die Kirchweih 2020 bereits abgeblasen ist, sucht die Stadt eine Fläche. Mehrere Varianten wurden im Vorfeld einer Sitzung im November durch die Verwaltung geprüft. Es waren dies das Baugebiet nördlich der Thyssenstraße, eine Fläche westlich der Bahnlinie und nördlich des neuen Freizeitgeländes von Alpenverein und Naturfreunden.

Kirchweih: CSU plädiert fürs Gersthofer Loch, Verwaltung hat andere Idee

Auf Antrag der CSU wurde auch die Potenzialfläche im Zentrum – das Loch – auf Eignung geprüft sowie der Sportplatz in der Nähe der Mittelschule. „Wir haben jetzt auch eine Kostenberechnung für die jeweiligen Varianten“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage. Die Verwaltung schlägt nun vor, den Platz für die Kirchweih ins neue Baugebiet nördlich der Thyssenstraße zu verlegen.

Ursprünglich war eine Fläche östlich der Donauwörther Straße und nördlich des Feuerwehrhauses ins Auge gefasst worden. Die Stadt hatte nach Angaben der Bauverwaltung wegen eines Kaufes angefragt, aber die Eigentümer der betreffenden Grundstücke hatten kein Interesse, Flächen zu verkaufen. Diese Fläche ist heute auch unter einem anderen Aspekt Thema im Planungsausschuss: Der dort geltende Bebauungsplan soll geändert werden. Unter anderem wird der Umgriff in nördlicher Richtung erweitert bis hin zur erweiterten Mendelssohnstraße. „Es wird aber heute keine Beschlüsse über die Höhe von Häusern und dergleichen geben“, betont Wörle.

"Gersthofer Loch": Für knapp 20 Millionen Euro hat die Stadt das 7000 Quadratmeter große Areal, um das sich in der Vergangenheit harte politische Auseinandersetzungen drehten, Anfang des Jahres gekauft. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Alte Pläne im Zentrum werden überarbeitet

„Im Zuge der beschlossenen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme wird der alte Bebauungsplan, den wir für den ersten Käufer der Potenzialfläche, Peter Pletschacher, aufgestellt haben, aufgehoben.“ Danach soll die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans beschlossen werden, der dann weiter nach Norden bis hin zur erweiterten Bruckner Straße verlaufen wird. „Das ist lediglich ein Planungsauftrag an die Verwaltung, um herauszufinden, was wir uns künftig dort vorstellen können“, so der Bürgermeister.

Auf dieselbe Weise sollen die Bebauungspläne für den Stadtpark sowie für den Bereich zwischen Bruckner-, Schul-, Ludwig-Thoma- und Mendelssohnstraße untersucht beziehungsweise geändert werden.

