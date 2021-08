Unfall in Wollmetshofen: Zwei Autofahrer reagieren zu spät

Erst kracht ein 24-Jähriger seinem Vordermann ins Heck. Danach wird er von dem Autofahrer hinter ihm getroffen.

Der 24-Jährige war laut Polizei um 17.25 Uhr mit seinem VW auf der Ortsstraße in Wollmetshofen in Richtung Langenneufnach unterwegs. Vor ihm musste ein ein 56-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der junge Mann zu spät und fuhr auf den BMW auf. Ebenfalls zu spät reagierte ein 37-jähriger Ford-Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem VW befand. Er fuhr dem 24-Jährigen ebenfalls ins Heck. Der Gesamtschaden an allen drei Autos beläuft sich auf 3000 Euro. (thia)