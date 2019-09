vor 52 Min.

Zur Demo nach Augsburg sind offenbar nur wenige gefahren

Wer nicht in der Stadt zur Schule geht, lässt wohl das Schwänzen sein

Von ??? und Daniel Weber

Die Klassenzimmer in den Augsburger Schulen müssten gestern halb leer gewesen sein. Immerhin nahmen mehrere Tausend Schüler an der Klimademo teil. Aber dafür extra nach Augsburg fahren? Das haben offenbar eher wenige Schüler aus dem Landkreis gemacht.

Am Justus von Liebig-Gymnasium in Neusäß weiß Schulleiter Stefan Düll von zwei bis drei Schülern, die explizit gesagt haben, dass sie die Schule schwänzen, um zur Demo zu gehen. Diesen Schülern steht demnächst dann ein „intensives Gespräch“ mit dem Rektor bevor. Andere Schüler, die fürs Klima demonstrieren wollen, haben sich vermutlich einfach krank gemeldet. „Aber wir hatten auch nicht auffällig mehr Krankmeldungen als sonst“, so Düll. Am „Justus“ setzt sich eine AG mit den Umweltthemen auseinander.

Schulleiter Alexander Pfaffendorf vom Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen meldet weder unentschuldigt fehlende Schüler noch Auffälligkeiten bei den Krankmeldungen. „Einmal haben etwa 20 Schüler wegen der Freitagsdemonstrationen gefehlt, aber das ist schon eine Weile her“, berichtet er. Inzwischen seien die Streiks kein Thema mehr. Aktuell würden sich in der Schulentwicklungsgruppe Schüler, Lehrer und Eltern für weitere Umweltprojekte einsetzen.

An der Zusmarshauser Realschule sind die Klimademos auch kein großes Thema: „Wir sind vielleicht zu weit weg vom Schuss“, sagt Schulleiterin Heidrun vorm Walde. Schließlich finden die großen Demos fürs Klima in Augsburg statt. Im vergangenen Schuljahr hätten Schüler der Realschule daran teilgenommen. „Das war vorher abgesprochen“, sagt vorm Walde. Die Schüler mussten den verpassten Unterricht am Nachmittag nachholen. Ob seither wieder ein Schüler an einer Klimademo teilgenommen hat, könne die Schulleiterin nicht sagen. „Wenn, dann müsste er sich krank gemeldet haben“. An der Zusmarshauser Schule will man das Thema Klima nun anders aufgreifen. Bald soll es dort eine Umwelt-AG geben, die von einer Lehrkraft geführt wird und nachmittags stattfindet.

Ähnlich sieht die Situation am Gymnasium in Königsbrunn aus: Der stellvertretende Schulleiter Volker Täufer kann zwar nicht mit Sicherheit ausschließen, dass Schüler sich für die Freitagsdemos von ihren Eltern krankschreiben lassen. „Aber der Sinn eines Streiks ist ja nicht, sich krankzumelden“, sagt er. Aktuell fehle jedenfalls niemand unentschuldigt und es lägen auch nicht mehr Krankmeldungen vor als üblich. Er betont, dass seine Schule schon vor Jahren Referenten für Vorträge über Klimawandel und Umweltfragen engagiert habe. Diesen Kurs wolle man beibehalten: „An der Klimawoche werden wir uns beteiligen.“

Mädchen und Buben der Realschule Meitingen sind bei der Demo keine dabei. Zumindest weiß Direktor Michael Kühn von keinen. Im vergangenen Jahr hatte es bei dem Schulleiter die eine oder andere Anfrage gegeben. Dabei wollten Mütter von ihm wissen, ob es für die Schule in Ordnung sei, wenn die Kinder an der Demo teilnehmen. „Damals habe ich das zugelassen, weil es zu diesem Zeitpunkt auch nichts Offizielles aus dem Kultusministerium gab.“ Seitdem habe es bei ihm aber keine Anfragen mehr gegeben. Kühn glaubt nicht, dass sich Schüler krank gemeldet haben, um Demonstrieren zu können.

Themen folgen