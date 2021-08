18-Jährige achtet in Zusmarshausen nicht auf die Vorfahrt

An der Rothseekreuzung kollidiert am Donnerstagmorgen die junge Frau mit einer 42-jährigen Audi-Fahrerin.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 18-jährige Autofahrerin am Donnerstag in Zusmarshausen. Die Fahranfängerin war um 5.35 Uhr auf der Staatsstraße 2510 unterwegs und wollte vom Kreisverkehr an der A8 kommend in Richtung Horgau fahren.

An der Rothseekreuzung ignorierte sie laut Polizei das Vorfahrtszeichen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer aus Richtung Horgau kommenden 42-jährigen Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von 2500 Euro. (thia)