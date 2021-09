Geparkter Golf wird in Zusmarshausen angefahren

Ein Autofahrer beschädigt beim Rangieren den geparkten VW. Eine Zeugin notiert den Vorfall und befestigt einen Zettel an der Windschutzscheibe.

Ein silberner VW-Golf ist am Mittwoch von einem Autofahrer beschädigt worden. Der Wagen war zwischen 7.35 und 17.15 Uhr in der Arnulfstraße in Zusmarshausen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt worden.

Bei seiner Rückkehr fand der 20-jährige Fahrzeughalter laut Polizei einen Zettel an der Windschutzscheibe seines Golf. Darauf stand von einer noch unbekannten Zeugin die Nachricht, dass der Wagen von einem Autofahrer rückwärts beim Rangieren angefahren wurde. An der Front des Golfs ist dabei ein kleiner Schaden in Höhe von 100 Euro entstanden. Die unbekannte Nachrichtenschreiberin oder mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)