So soll der Kreisverkehr am Rothsee in Zusmarshausen aussehen

Plus Das Planungsbüro hat erste Entwürfe des lang ersehnten Kreisels am Zusmarshauser Rothsee vorgestellt. Mindestens 1,4 Millionen Euro wären nötig.

Von Katja Röderer

Die Kreuzung am Rothsee in Zusmarshausen ist nicht wie jede andere. Hier treffen Augsburger Straße und Dammstraße auf die Staatsstraße 2510. Eine weitere Abzweigung führt zum Schützenheim. Für Autofahrer und Radler ist es da oft gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Könnte ein Kreisverkehr Abhilfe schaffen? Seit Langem wird in Zusmarshausen darüber diskutiert. Gerne hätte der Marktgemeinderat das Projekt jetzt ein Stück vorangebracht. Doch so einfach war es nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

