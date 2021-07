Unfall: Transporterfahrer übersieht Auto beim Abbiegen in Zusmarshausen

Der Fahrer eines Transporters nimmt einer Autofahrerin in Zusmarshausen die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall.

Ein Sachschaden von etwa 3200 Euro ist die Bilanz eines Unfalls in Zusmarshausen. Wie die Polizei berichtet, übersah der Fahrer eines Transporters am Mittwochmittag den Skoda einer Autofahrerin in der Kapellenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Brunnenstraße kam es zum Unfall. Die Fahrerin des Skoda hatte Vorfahrt, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand. (kinp)