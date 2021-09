Zusmarshauser Frühstücks-Stammtisch fordert Tempolimit auf der Autobahn

Plus Einmal im Monat trifft sich eine Gruppe von Frauen zum Frühstück in Zusmarshausen. Für unsere Stammtisch-Serie haben wir sie besucht. Das Thema Tempolimit sorgt für Diskussion.

Zu besprechen gibt es beim Frühstücks-Stammtisch in Zusmarshausen eine Menge. Auch politisch wird ausgiebig diskutiert. Für unsere aktuelle Folge zur Stammtisch-Serie vor der Bundestagswahl hat sich der Frühstückstreff Gedanken zum Thema Umweltschutz gemacht. Besonders ein Thema wurde ausgiebig diskutiert: ein mögliches Tempolimit. Aus Sicht eines Großteils der Damen muss das dringend her. Doch das ist nicht die einzige Forderung der Gruppe.