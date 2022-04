Abnehmaktion

vor 2 Min.

Die Pfunde purzeln für den guten Zweck

Plus Sieben Frauen und Männer verlieren bei der Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck" insgesamt 46,7 Kilo. Darüber darf sich auch die Kartei der Not freuen.

Von Oliver Reiser

"Am Aschermittwoch ist alles vorbei", sangen die Narren, als vor Corona noch ein Fasching stattfand. Für die Kandidatinnen und Kandidaten unserer Abnehmaktion "Ran an den Corona-Speck" hat am Aschermittwoch alles begonnen. 44 Tage Abnehmen unter der fachlichen Anleitung von Fitness-Influencerin Renate Dumreicher und Ernährungsberater Florian Kempter waren angesagt. Nun wurde Bilanz gezogen.

