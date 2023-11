Auto brennt bei Autobahnkapelle an der A8 vollständig aus

Als sein Auto immer langsamer wird, kann ein Autofahrer den Wagen gerade noch auf den Parkplatz der Autobahnkapelle steuern. Kurz darauf steht der BMW in Flammen.

Ein BMW stand am Montag gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz der Autobahnkapelle an der A8 bei Adelsried in Flammen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer zuvor, dass sein Wagen immer langsamer wurde. Als es in seinem Wagen auch noch nach Rauch roch, steuerte der Fahrer den BMW auf den Parkplatz. Kurz darauf stand der Wagenin Flammen. Der 30-jähriger Autofahrer konnte gerade noch rechtzeitig aussteigen, heißt es im Bericht der Polizei.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 12.000 Euro. Die Feuerwehr aus Adelsried war mit elf Kräften im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen. Die Brandursache ist laut Polizei nicht bekannt. (kinp)