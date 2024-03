Autofahrer beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Adelsried gegen einen Gartenzaun. Anschließend flüchtet er.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch einen Unfall in Adelsried verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte in einen Gartenzaun in der Straße "Am Saulefeld", beschädigte dabei mehrere Paneele und fuhr anschließend weiter. Der Schaden beträgt vermutlich mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08291/18900 bei der Polizei Zusmarshausen zu melden. (jlü)