Kein Kükentöten in Adelsried: Auf dem Hasenberghof dürfen Bruderhähne leben

Der Bruder des Suppenhuhns gilt bei Kennern mittlerweile als Delikatesse. Was die Hähnchen so besonders macht, die auf dem Hasenberghof in Adelsried aufwachsen.

Von Steffi Brand

Anna Ostermeier isst wie viele Menschen im Landkreis Augsburg gerne Eier. Ihre 6000 Legehennen, die auf dem Hasenberghof zwischen Adelsried und Bonstetten leben, legen etwa 5000 Eier am Tag. Sie werden im Hofladen, im Eierautomat und über Einzelhändler in der Region vertrieben. Doch Anna Ostermeier und ihr Mann Jörg, der die Landwirtschaft von seinen Eltern übernommen hat, haben einen ganzheitlichen Blick auf Lebensmittel. Das bedeutet auch: Auf dem Hasenberghof zählt nicht nur der Verkauf der Eier in Bioland-Qualität, sondern auch die Tiere. Anna Ostermeier präsentiert den gefüllten Bruderhahn, den sie nach ihrem Rezept zubereitet hat. Foto: Marcus Merk Die Brüder der Legehennen auf dem Hasenberghof dürfen aufwachsen Das Fleischgeschäft – mit Suppenhühnern und Bruderhähnen – sei kein Leichtes und durchaus erklärungsbedürftig, berichtet Anna Ostermeier. Es beginnt bei der Unterscheidung der Rassen. Bei den Mastrassen dürfen männliche und weibliche Küken überleben. Diese Tiere leben auf dem Hasenberghof aber nicht. Nur Legehennen, die für die Eierproduktion sorgen, leben bei Adelsried – und die sind weiblich. Doch was passiert mit deren Brüdern? In konventionellen Betrieben durften sie bislang "aussortiert" werden. Dieses Kükentöten ist ab 2022 gesetzlich verboten. Allerdings bleibt konventionellen Betrieben die Möglichkeit, das Geschlecht festzustellen, bevor das Küken schlüpft. Auf dem nach Bioland-Richtlinien zertifizierten Hasenberghof dürfen die Brüder der Legehennen ebenfalls leben. Anna Ostermeier vermarktet sie als sogenannte "Bruderhähne" und erklärt: "Ich könnte es ethisch nicht anders vertreten." Die Hühner vom Adelsrieder Hasenberghof. Foto: Marcus Merk Wenn die Bruderhähne tiefgefroren aus der Theke im Hofladen geholt werden, sind sie gleich noch mal erklärungsbedürftig, denn Bruderhähne sind klein. Ein solches Tier lebt etwa zehn Wochen auf dem Hasenberghof und bekommt dann gerade einmal 600 Gramm auf die Waage. Zum Vergleich: Im konventionellen Betrieb wird ein Masthuhn 35 Tage gefüttert, um dann ein Schlachtgewicht von 1,5 Kilogramm zu erreichen. Der Bruderhahn wird also doppelt so alt, aber nicht einmal halb so schwer. Rezepte gibt es im Hofladen in Adelsried gleich dazu "Viele Verbraucher sorgen sich, dass sie nicht satt werden", berichtet Anna Ostermeier. Doch die 35-Jährige kann ihren Kunden eine praxistaugliche Lösung anbieten: Von den Bruderhähnen passen nämlich locker zwei aufs Blech – auch oder gerade, wenn sie ihr weihnachtliches Lieblingsmenü, den gefüllten Bruderhahn mit Maronen, Speck und Mandeln zubereitet. Das passende Rezept gibt es auf einem Kärtchen im Hofladen. Und den Hinweis: Eine gute Stunde im Ofen bei 160 Grad Celsius reicht dem Bruderhahn. Lesen Sie dazu auch Essen aus der Heimat Dieses Essen aus dem Kreis Augsburg kommt bei den Menschen auf den Teller

Gefüllter Bruderhahn nach einem Rezept von Anna Ostermeier Foto: Marcus Merk Für die Portionierung gilt: Ein guter Esser wird von einem Bruderhahn satt. Das hänge auch von den Beilagen ab. Bleibt der Bruderhahn zu lange im Ofen, werde er zu trocken, erklärt die ambitionierte Hobbyköchin, die jedes Rezept auf Familientauglichkeit und Genuss prüft, bevor sie es in ihrem Hofladen weiterempfiehlt. Gefüllten Bruderhahn mit Maronen, Speck und Mandeln 1 / 3 Zurück Vorwärts Anna Ostermeier vom Hasenberghof in Adelsried verrät ihr weihnachtliches Rezept für gefüllten Bruderhahn mit Maronen, Speck und Mandeln.

Zutaten: Zwei Bruderhähnchen Salz, Pfeffer, Öl, Paprika edelsüß Für die Füllung: 150 Gramm geschälte Maronen (Vakuumpackung) 50 Gramm Speckwürfel zwei Eier 50 Milliliter Milch zwei Esslöffel Mangelstifte oder Mandeln gehackt eine Zwiebel, gehackt ein Esslöffel Petersilie, gehackt eine Knoblauchzehe, gehackt Salz, Pfeffer Thymian Rosmarin 50 Gramm Semmelbrösel

Zubereitung: Ofen auf 100° Celsius vorheizen. Bruderhähnchen innen und außen kalt abbrausen und trocken tupfen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß würzen. Die Bruderhähnchen mit Öl einpinseln. Für die Füllung die Maronen mit dem Mixer zerkleinern und mit allen weiteren Zutaten mischen. Bruderhähnchen damit füllen und danach die Haut mit Spießchen verschließen, um das Auslaufen der Füllung zu verhindern. Die Bruderhähnchen auf ein Backblech setzen und zuerst 25 Minuten bei 100° Celsius garen. Dann die Temperatur auf 160° Celsius erhöhen und 45 Minuten weiter braten. Auch in puncto Ernährung kommt mit Hähnchenfleisch recht viel Gutes auf den Teller, weiß Diätassistentin Annemarie Probst: "Hähnchenfleisch enthält hochwertige Eiweiße, Vitamine und Mineralstoffe und hat einen niedrigen Fettgehalt." Außerdem stecken die Vitamine B1, B2 und B6 im Hähnchenfleisch. B-Vitamine sind wichtig für das Nervensystem, das Immunsystem und die Blutbildung. Auch Vitamin B12, das für die Bildung von roten Blutkörperchen essentiell ist, ist enthalten. Hinzu kommt Eisen, das hier besonders gut verfügbar ist und eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Körperzellen garantiert. Kalium ist wichtig für Nerven und Muskeln und reguliert den Wasserhaushalt. Zink unterstützt das Immunsystem und ist ein zuverlässiger Schutz vor Infektionen. Über die "Spezialität", die den Bruderhahn ausmacht, kommt Annemarie Probst beinahe ins Schwärmen: "Es ist ein Lebensmittel von höchster Qualität, das auch den Ansprüchen von Kennern und Genießern gerecht wird." Das Keulenfleisch findet großen Anklang bei den Kunden Darauf weist Anna Ostermeier ihre Kunden gerne hin. Transparenz und der direkte Kontakt sind ihr besonders wichtig. Auch wenn der Hofladen bald etwas stattlicher daherkommen soll als die kleine Holzhütte, in der er heute untergebracht ist, soll er nicht unbedingt wachsen. Das Sortiment wird umfangreicher – allerdings erst nach und nach. Das Keulenfleisch vom Bruderhahn finde bereits großen Anklang, verrät die studierte Landwirtin: "All jene, die das Abfietzeln nicht mögen, schätzen das knochenfreie Fleisch, das im Nu in der Pfanne zubereitet werden kann." Brustfleisch und Hackfleisch könnten künftig das Sortiment erweitern. Bis dahin wird Anna Ostermeier die passenden Rezepte für diese Produkte entwickeln und ihr Mann Jörg und ihr zweieinhalbjähriger Sohn Max dürfen zur Probe essen.

