Motorhaube an Kleinbus öffnet sich bei voller Fahrt auf der A8

Plötzlich springt die Haube auf, schlägt gegen die Windschutzscheibe und nimmt dem Fahrer jegliche Sicht. Mitten auf der linken Spur muss er anhalten.

Bei voller Fahrt hat sich die Motorhaube an einem Kleinbus auf der A8 geöffnet. Der Fahrer war bei Adelsried in Richtung München mit 120 Stundenkilometern unterwegs, als die Haube aufsprang und gegen die Scheibe schlug.

Der Fahrer hatte laut Polizei durch die beschädigte Frontscheibe keine Sicht mehr und musste den Kleinbus mitten auf der linken Spur anhalten. Die hinzugerufene Polizeistreife stoppte kurzzeitig den Verkehr in Richtung München, damit das Fahrzeug gefahrlos die Fahrbahn verlassen konnte. Im Anschluss wurde der Kleinbus durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Wie die Polizei am Montag mitteilte, passierte der Unfall bereits am Mittwoch vergangene Woche. (thia)