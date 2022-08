Über die Straße laufender Fuchs verursacht in Adelsried einen Unfall

Ein 67-Jähriger fährt mit zwei Tonnen Holzbriketts auf dem Anhänger durch Adelsried, als ein Fuchs über die Straße läuft. Bei der Vollbremsung kippt der Anhänger um.

Ein über die Straße laufender Fuchs hat nach Angaben eines Autofahrers am Montag für einen Unfall in Adelsried gesorgt. Der 67-Jährige sagte gegenüber der Polizei, dass er wegen des Tiers so stark abbremsen musste, dass sein Anhänger ausbrach und umkippte.

Der Autofahrer war mit seinem Ford Ranger und einem Tandemachs-Anhänger gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße beim Kreisverkehr an der Autobahnkapelle unterwegs. Beladen war der umgekippte Anhänger mit zwei Tonnen Holzbriketts. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2100 Euro. (thia)