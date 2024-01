Zeuge beobachtet Unfallflucht in Adelsried

Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt die Polizei den Verursacher eines Unfalls in Adelsried.

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Verursacher eines Unfalls in Adelsried ausfindig gemacht werden konnte. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Opel-Fahrer am Samstagabend beim Ausparken gegen einen Mercedes und beschädigte diesen an der hinteren Stoßstange. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)