Baudrama in Affaltern: Bremst der Bürgermeister den Traum vom Eigenheim?

Plus Vor einem Jahr gab es eine positive Wende beim Baukrimi im Biberbacher Ortsteil Affaltern. Konnten Julia Fahrmeier und Christian Thiel nun endlich bauen?

Fährt man vom Biberbacher Ortsteil Affaltern in Richtung Lauterbrunn, sieht man am Ortsende linker Hand ein Bauernhaus, das gerade renoviert wird, und viel umgegrabene Erde. Hier wurde der Traum vom Haus von Julia Fahrmeier, 40, und Christian Thiel, 43, zum Albtraum. Vor einem Jahr haben wir über das Paar aus Aystetten berichtet, das wegen einer Veränderungssperre der Marktgemeinde Biberbach nicht mit dem Bau seines Bungalows beginnen konnte – zu unübersichtlich und ungeklärt war die Lage für Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Fahrmeier und Thiel standen damals nach eigenen Angaben vor dem Verlust ihrer Existenz. Dann aber kam nur einen Monat später die Wende – die Veränderungssperre wurde aufgehoben, und sie rechneten mit einem Einzug nach einem Jahr. Heute ist der Anblick jedoch fast wie vorher.

Auf dem Areal warten vier bereits verkaufte Grundstücke mit je rund 500 Quadratmetern Fläche noch immer darauf, bebaut zu werden. Seit zwei Jahren. Eines davon gehört Thiel und Fahrmeier. Das Einzige, was heute anders ist, ist, dass die baufällige Scheune abgerissen und ein Kanal und Wasseranschluss gebaut wurden. Und das Schild der Fertighausfirma wurde zur Seite gelegt. "Viele haben gefragt, ob es Probleme mit der Firma gibt", sagt Fahrmeier. Dem sei aber nicht so.