Altenmünster

vor 51 Min.

Ein Kleinbus für alle Fälle: Altenmünster bietet künftig Carsharing an

Die Firma Mikar hat seit 7. September 2021 ein neues Carsharing-Fahrzeug am Standort Burgau. Ein ähnliches Angebot soll es nun auch in Altenmünster geben.

Plus Der Gemeinderat in Altenmünster stimmt der Zusammenarbeit mit Anbieter Mikar zu. Ein Neunsitzer kann nun stunden- oder tageweise per App gemietet werden.

Ein Kleinbus soll noch in diesem Jahr Vereinen, Familien oder Freundeskreisen die Planung von Ausflügen oder Transporten erleichtern. Der Gemeinderat Altenmünster hat zugestimmt, mit dem Carsharing-Anbieter Mikar aus Deggendorf die Stationierung eines Leihfahrzeugs in Altenmünster für die kommenden vier Jahre zu planen. In Burgau und Haldenwang können solche Autos bereits gemietet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen