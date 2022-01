Für seine Besen kämpft sich ein Unterschöneberger durch Dornen und Gestrüpp

Plus Heute gibt es im Kreis Augsburg nur noch wenige, die Besen herstellen. Ein 82-Jähriger aus Unterschöneberg macht jedes Jahr Hunderte.

Dass Chlodwig Litzel gerne mit Holz arbeitet, wird schon beim Betreten seines Grundstücks klar. Zwischen Haus und Garage türmt sich Handgemachtes: Kalender aus Holz, Hocker aus Holz, Herzen und Sterne aus Holz, Stelzen für Kinder aus Holz. Normalerweise verkauft der 82-jährige Unterschöneberger seine Werke auf Weihnachtsmärkten. Corona verhindert das zum zweiten Mal in Folge. "Alles null jetzt, nichts geht", sagt Litzel.