Augsburg/Neusäß

vor 18 Min.

Schüler machen mit Dokumentation auf Schulstress aufmerksam

Plus Fünf Schülerinnen und Schüler drehen im Rahmen eines Kurses einen Film zum Thema Schulstress und suchen nach Lösungen. Kann und soll es Schule ohne Stress geben?

Von Bianca Dimarsico

Die Kamera ist auf einen Schüler gerichtet. Er läuft durch den Schulkorridor, erst langsam, dann immer schneller, bis er fast zu rennen anfängt. Die anderen Schülerinnen und Schüler um ihn herum scheinen auf ihn einzureden. Ihre Fragen übertönen einander. "Was machst du hier? Hast du schon gelernt?" Der Schüler schaut sich um, hektisch, überfordert – gestresst. So beginnt der Film des Begabungskurses Dokumentation am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Es geht darum, wie Betroffene mit Stress in der Schule umgehen. Die Filmemacher suchen nach Lösungen. Schulleiter Stefan Düll hingegen glaubt, dass Stress nicht zwingend etwas Negatives ist.

Die Gruppe rund um die Gymnasiasten Simon, Erik, Lenno, Anna und Chiara hat zum ersten Mal gemeinsam an einem Film gearbeitet. Die 13- bis 17-Jährigen sind alle auf unterschiedlichen Schulen in und um Augsburg und treffen sich wöchentlich in Neusäß, um ihrer Begeisterung für Filme nachzugehen. Herausgekommen ist zuletzt eine achtminütige Dokumentation mit etwa 20 zusammengeschnittenen Interviews von Schülerinnen und Schülern. Sie sprechen darüber, was Stress für sie bedeutet, wie sie im Schulkontext damit umgehen und welche Lösungen es gibt. Der Film wurde im März auf dem Schwäbischen Jugendfilmfestival gezeigt.

