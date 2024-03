Unfallflucht nach waghalsigem Überholmanöver in Aystetten

Beim Überholen baut ein Autofahrer in Aystetten am Freitagmittag einen Unfall. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fährt er einfach davon.

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Hauptstraße in Aystetten in die Bahnhofstraße einbiegen. Sie ordnete sich ein und wartete, berichtet die Polizei. Doch einem bislang unbekannten Autofahrer daurte das offenbar zu lange. Er überholte die Opelfahrerin mit seinem grauen Wagen. Dabei touchierte der Unbekannte das Auto der Frau, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Streifschaden entstand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Horgau davon, heißt es im Bericht der Polizei. Deshalb werden nun Zeugen gesucht. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)