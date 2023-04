Die zweite Sensation ist ausgeblieben

Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen schlägt den Tabellenzweiten Hanau, scheitert aber denkbar knapp an den Playoffs.

Als die erste Sensation unter Dach und Fach war, die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen das letzte Spiel der Punktrunde in der 2. Bundesliga Pro B gegen den Tabellenzweiten White Wings Hanau mit 92:79 gewonnen hatten, lag die zweite Sensation nur wenige Punkte entfernt. Im Parallelspiel zwischen Ehingen Urspring und den Fraport Skyliners waren nach 2:30 Minuten und die Begegnung stand beim 71:71 auf des Messers Schneide. Am Ende gewannen die Ehinger mit 74:71 und schnappten den Kangaroos den achten Platz in der Endabrechnung weg. Der Aufsteiger darf trotzdem stolz auf eine grandiose erste Saison zurückblicken, die man mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen furios beenden konnte. Die vielen Zuschauer, die das Team auch diesmal wieder frenetisch feierten, hätten gerne noch eine Verlängerung erlebt.

Die Partie hing am seidenen Faden

Bis Mittag war gar nicht sicher, ob diese Partie stattfinden würde. Denn am späten Nachmittag des Karfreitags trudelte von der Ligenleitung die Kunde ein, dass den Hanauern statt sechs Punkten Abzug nun doch die nachträglich die Lizenz entzogen werden soll, und die White WIngs daher als erster Absteiger feststehen. Nach endlosen Telefonaten - die BGL hätte den Spielern sogar die Bahnfahrt bezahlt - setzte sich der Hanauer Tross schließlich in Privatautos in Bewegung. "Wir hatten alles vorbereitet und wollten uns sportlich von unserem Publikum verabschieden", fiel Abteilungsleiter Andres Santiago ein Stein vom Herzen.

Zunächst hatten die Gäste, die in dieser Saison noch kein Auswärtsspiel verloren haben, die Nase vorne. Ein Dreier von Mario Hack Vazquez bedeutete die erste Führung der Kangaroos (9:8). Mit höchster Intensität erspielten sich die Kangaroos ein 26:22 nach dem ersten Viertel. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Ehinger noch 18:25 zurück und die BG Playoff-Teilnehmer. Beim 47:43-Pausenstand dann nicht mehr, denn inzwischen hatte Ehingen gegen das ohne ihre BBL-Spieler angetretene Farmteam die Führung übernommen.

Kangaroos servieren teilweise Zauber-Basketball

Die Kangaroos servierten ihren Fans trotzdem teilweise Zauber-Basketball mit toll herausgespielten Angriffen und spektakulären Abwehraktionen. Die wieder einmal prall gefüllte Stadtberger Halle war vollendst aus dem Häuschen, als Lucas Mayer seine Mannschaft ununterbrochen antrieb und Stjepan Topalovic per Dreier auf 68:49 stellte. Mit 73:58 ging es ins letzte Viertel, in dem dann auf beiden Seiten die Konzentration etwas nachließ. Am Ende feierten die Kangaroos einen 92:79-Erfolg. "Wir haben Haunau die erste Auswärtsniederlage beigebracht", freute sich Trainer Emanuel Richter. "So haben wir für die kommende Saison wenigsten noch Ziele", meinte Sportlicher Leiter Stefan Goschenhofer. So wirklich enttäuscht war nach dieser grandiosen Spielzeit niemand. Auch wenn die zweite Sensation an diesem Abend ausblieb

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Marco Hack Vazquez (1), Mario Hack Vazquez (11), Pal (21), Topalovic (12), Mayer (28), Londene (2), Kaufeld, Westermeir (11), Martin (6), Tomic.