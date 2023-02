Basketball

Eine gebrauchte Woche für die Kangaroos

Plus Die Zweitliga-Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen müssen gegen Erfurt die dritte Niederlage innerhalb von sieben Tagen hinnehmen.

Von Oliver Reiser

Sieben Tage, drei Spiele, null Punkte - so lautet die ernüchternde Bilanz für die BG Leitershofen/Stadtbergen aus der letzten Woche in der 2. Bundesliga Pro B. Nach der 72:83-Niederlage gegen die Basketball Löwen Erfurt ist das Erreichen der Play Offs wohl in weite Ferne gerückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

