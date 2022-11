Basketball

Kangaroos: Volle Halle, leere Hände

Plus Warum die BG Leitershofen/Stadtbergen vor über 1000 Zuschauern die zweite Heimniederlage in Folge in der 2. Bundesliga Pro B hinnehmen muss.

Von Oliver Reiser

Vor dem Spiel wurden die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen noch von der gesamten Stadtberger Stadtspitze für die Meisterschaft in der 1. Regionalliga und den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B geehrt. Nach nervenaufreibenden 40 Minuten schlichen die Kangaroos geknickt vom Parkett. Gegen den Erzrivalen FC Bayern München II gab es im Südderby die zweite Heimniederlage in Folge. Vielleicht hatte ja die Ehrungszeremonie den letzten Ticken Konzentration geraubt, denn die BG machte sich in diesem engen Spiel mit vielen Unaufmerksamkeiten und kleinen Fehlern das Leben selbst schwer und mussten sich am Ende mit 73:75 geschlagen geben..

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

