Niederlage nach Einbruch im dritten Viertel

Plus Die Zweitliga-Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen müssen sich nach einem Blackout gegen die Erfurt Löwen geschlagen geben.

Nach einem erneuten Einbruch im dritten Viertel unterlag die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen in der 2. Bundesliga Pro B den favorisierten Basketball Löwen Erfurt mit 64.:73. Zur Pause hatten die Kangaroos noch mit 36:33 geführt.

"Ich freue mich auf dieses Spiel gegen einen guten Gegner, aber es wird sehr schwer werden." Emanuel Richter, der Chefcoach der BG Leitershofen/Stadtbergen, war vor dem Spiel gegen die Basketball Löwen Erfurt noch guter Dinge. Und es sah zunächst auch gut aus. Obwohl die Kangaroos auf ihren Spielmacher Jannik Westermeir wegen einer Verletzung am Handgelenk verzichten mussten, kamen sie gut ins Spiel. Jakob Hanzalek und Chris Würmseher teilten sich diese Aufgabe. Beiden Teams operierten mit einer offensiven Verteidigungsarbeit, so das wenig Körbe fielen. Die Führung wechselte ständig hin und her. Beim 22:19-Zwischenstand nach dem ersten Viertel waren es erstmalig drei Punkte Differenz. Die Führung der Kangaroos, bei denen Nicolas Lagerman sein Saisondebüt feierte, wuchs beim 32:27 sogar auf fünf Punkte an. Jakob Hanzalek und Jermane Carter erhöhten sogar auf 36:28. Erfurt konterte zum 36:33-Pausenstand.

