Basketball

vor 31 Min.

Vor 1000 Zuschauern entscheidet ein einziger Punkt

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen kämpft sich gegen den FC Bayern München III vor Rekordkulisse in einem dramatischen Krimi ins Play-Off-Finale.

Von Oliver Reiser

Was war das für ein Krimi. Nach einem 65:65-Unentschieden im Hinspiel erkämpften sich die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend in der mit 986 zahlenden Zuschauern ausverkauften Stadtberger Sporthalle einen hauchdünnen 65:64-Sieg und zogen damit ins Finale der Play Offs um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ein.

