13-Jähriger ist nach Unfall bei Biberbach leicht verletzt

Als ein Autofahrer die Kreisstraße zwischen Lnwgeid und Biberbach quert, kommt es zu einem Unfall. Ein 13-Jähriger wird dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Ein 13-Jähriger ist nach einem Autounfall zwischen Langweid und Biberbach leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach war am Freitag gegen 16.50 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße A9 unterwegs. Kurz nach der Einfahrt auf Höhe Zollsiedlung querte ein ebenfalls 48 Jahre alter Autofahrer die Kreisstraße. Dabei kam es zum Unfall zwischen den beiden Autos, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)