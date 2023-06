16-Jähriger nach Wildunfall bei Biberbach leicht verletzt

Ein 16-Jähriger fährt mit seinem Moped am Sonntagabend von Biberbach in Richtung Affaltern. Plötzlich springt ein Reh auf die Straße, und es kommt zum Unfall.

Die Polizei berichtet von einem Wildunfall am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr. Demnach war ein 16-Jähriger mit seinem Moped zwischen Biberbach und Affaltern unterwegs. Auf Höhe Salmannshofen sei ihm von links ein Reh in das Moped gesprungen, berichten die Beamten. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 16-Jährige leicht am linken Fuß, zu Sturz kam er nicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Reh sei beim Zusammenstoß gestorben, berichtet die Polizei. (kinp)