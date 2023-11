Biberbach

12:00 Uhr

"Funke ist übergesprungen": Professor für Gesang leitet nun den Biberbacher Chor

Plus Monatelang war der Kirchenchor ohne Leitung, entsprechend verzweifelt war die Mail an den Augsburger Professor Dominik Wortig. Warum er nun in Biberbach arbeitet.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Für den Chor der Wallfahrtskirche Biberbach ist Professor Dominik Wortig, der Leiter des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg, der Retter in der Not. Seit wenigen Wochen ist er der neue Chorleiter des monatelang verwaisten Kirchenchors. Dass er nun selbst am Flügel sitzt und wie die Chorprobe am Freitagabend wieder zum festen Termin im Kalender der Sängerinnen und Sänger wurde, habe mit einer großen Portion Funken zu tun.

Für Margit Sinninger-Gerstmayr vom Chor der Wallfahrtskirche Biberbach war eine E-Mail an Dominik Wortig in seiner Funktion als Leiter des Leopold-Mozart-Zentrums ihr letzter Versuch, um einen Chorleiter zu finden. Wortig erinnert sich: „Sie schilderte einen Chor in großer Not.“ Und der Professor für Gesang ergänzt auch, dass Anfragen wie diese keine Seltenheit seien, stattdessen sind die Listen von Chören auf der Suche sehr lang. Doch irgendwas sei anders gewesen und habe den bereits international engagierten Opern- und Konzertsänger aufhorchen lassen.

