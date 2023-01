Biberbach zögert mit dem Zuschuss für die Sanierung der Wallfahrtskirche

Plus Die Biberbacher Wallfahrtskirche muss saniert werden. Doch wie stark kann sich die politische Gemeinde bei diesem Millionenprojekt der Kirche engagieren?

Sie ist das Wahrzeichen der Marktgemeinde und weit über die Grenzen des Augsburger Landes hinaus bekannt: Im Jahr 2025 feiert die Biberbacher Wallfahrtskirche das Jubiläum „500 Jahre Herrgöttle von Biberbach“. Dazu soll die Kirche wieder solide dastehen. Das sei aktuell nämlich nicht der Fall, erklärte Pfarrer Ulrich Lindl jetzt den Gemeinderäten. Die Kirchenverwaltung hatte einen Zuschussantrag für die Sanierung der ortsprägenden Kirche an die Gemeinde gestellt.