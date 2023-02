An diesem Tag stehen Frauen in Diedorf im Mittelpunkt

In der Schmuttertalhalle zeigen am 11. März 60 Ausstellerinnen und Referentinnen ihr Angebot. Es geht um Gleichstellung und Frauenrechte. Und um mehr.

Das gab es bisher noch nicht: Der Markt Diedorf bietet kurz nach dem Weltfrauentag am 8. März ein großes und umfassendes Programm mit vielen Themen, die Frauen interessieren und die für ihren Alltag wichtig sind. Mit einem Kontakt nach Brasilien wird sogar ein internationaler Frauentag daraus. Am Samstag, 11. März, sind von 12 bis 19 Uhr 60 Ausstellerinnen sowie Anbieterinnen von Workshops und Vorträgen in der Schmuttertalhalle zu Gast. Angefangen hat dabei alles auf dem Diedorfer Wochenmarkt.

Denn die Idee zu dem Aktionstag für Frauen stammt ursprünglich von Alexandra Magalhaes Zeiner, die als Koordinatorin des Augsburger Vereins "Frauen für Frieden" mit der Organisatorin aus dem Diedorfer Rathaus, Martina Bühler, ins Gespräch gekommen war. Die "Frauen für Frieden" sind unter anderem mit Kaffee aus Brasilien immer wieder auf dem Diedorfer Wochenmarkt vertreten und haben sogar einen eigenen Diedorfer Friedenskaffee kreiert. Magalhaes Zeiner stammt selbst aus Brasilien und engagiert sich mit ihrem Verein auch für die Kommunikation in den Gleichberechtigungsbewegungen vieler Länder. Und so findet am selben Tag auch eine Veranstaltung in Brasilien statt mit besonderem Bezug zum Frauentag in Diedorf.

Das Motto des Frauentags: "Each for Equal" - alle für Gleichberechtigung

"Each für Equal", jeder und jede für Gleichberechtigung, ist das Motto der Vereinten Nationen für den Internationalen Frauentag im Jahr 2023. Ein Motto, das auch Bürgermeister Peter Högg in seinem Grußwort aufgreift. "An unserem Frauentag machen wir aufmerksam auf all die Frauen, die sich mit großer Begeisterung und Freude für diesen Tag angemeldet haben und dabei sind", so Högg weiter. Anerkennung, die hätten Frauen nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern immer verdient. Und weil Frauen in der Gesellschaft nicht alleine stehen, können freilich auch Männer zum Frauentag kommen. "Sie sollen sich ja schließlich auch für sogenannte Frauenthemen interessieren", so Martina Bühler.

Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, das ist das Thema von Dr. Annette Rosch, der Beauftragten für Chancengleichheit bei der Arbeitsagentur Augsburg. Sie informiert darüber, wie Kind und Beruf gut zu vereinbaren sind. Die Zeit nach der Berufstätigkeit nimmt Sozialwirtin Bettina Keiß von der Deutschen Rentenversicherung Schwaben in den Blick. Immer noch hätten Frauen nämlich durch ihre Lebensbiografie im Durchschnitt das Nachsehen, wenn es um die finanzielle Absicherung in der Rente geht.

Es geht auch um die Einstellung zum eigenen Körper

Doch Organisatorin Martina Bühler geht es nicht nur um die harten Fakten des Frau-Seins in der Gesellschaft. "Ich möchte alle Frauen ansprechen", sagt sie. Und das gilt auch für alle Facetten des Lebens. Sich nicht für den eigenen Körper schämen, sondern ihn so annehmen, wie er ist, und sich selbst dabei gut finden, das gilt nicht nur für junge Mädchen. Soziologin Sandra Eck vom Frauenzentrum Augsburg, zugleich Gestalttherapeutin in Ausbildung, spricht über Konzepte der "Bodypositivity", der guten Einstellung zum eigenen Körper.

Heilpraktikerin Marina Karl spricht über die Entdeckung der Kreativität in den Wechseljahren. In diesen Zusammenhang passt auch das Angebot von Kunsttherapeutin Birgit I. Hartl zum Aquarellmalen für Seniorinnen mit und ohne Demenz. Andere Vorträge beschäftigen sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen oder dem Bereich des Persönlichkeitstrainings. Und dann gibt es auch noch Angebote zum Mitmachen, etwa bei der Fahrradwerkstatt für Frauen, organisiert vom Begegnungszentrum DieZ, oder beim Basiswissen rund um Autos, das ein Mitarbeiter aus dem Diedorfer Rathaus anleitet.

Zum ersten Mal tritt der Ukrainische Frauenchor auf

Doch Frauen wollen noch mehr, findet Martina Bühler. Deshalb gestalten rund um Workshops und Vorträge weitere Verkaufs- und Infostände den Tag, angefangen von handgearbeiteten Stücken bis zu esoterisch und künstlerisch angehauchten Ausstellerinnen. Die Gewerkschaft GEW informiert darüber hinaus über Frauenrechte im Beruf. Eine Premiere hat an diesem Tag der Ukrainische Frauenchor mit "Liedern aus der Heimat", der sich im Begegnungszentrum DieZ gegründet hat. Für die Versorgung mit Speis und Trank sorgen unter anderem das internationale Frauencafé des DieZ sowie die Frauenbünde aus Diedorf und Willishausen-Anhausen. Der Eintritt zum Frauentag beträgt zwei Euro. Ebenso gibt es Angebote für Kinder.