Auffahrunfall in Diedorf

Zu spät gebremst: Auf der Hauptstraße in Diedorf ist am Samstag ein Unfall passiert.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag in Diedorf gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger Mann hier mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Augsburg unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen. Als der Mann verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte die Fahrerin hinter ihm das zu spät und fuhr hinten auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall offenbar niemand. (AZ)