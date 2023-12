Bus muss stark abbremsen: Kind stößt sich den Kopf

Ein Autofahrer nimmt einem Linienbus die Vorfahrt. Dessen Fahrer kann nur durch eine starke Bremsung einen Zusammenstoß vermeiden.

Weil ein Unbekannter mit seinem Wagen einem Linienbus in der Diedorfer Hauptstraße die Vorfahrt genommen hat, musste der 63-jährige Busfahrer stark abbremsen, wobei sich ein Kind im Bus den Kopf stieß, teilt die Polizei in Zusmarshausen mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 16. Dezember, gegen 11.30 Uhr. Das Auto kam aus der Ulrich-Geh-Straße. Der Fahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, das siebenjährige Kind stieß mit dem Kopf an die Rückenlehne des Sitzes vor sich. Augenscheinlich blieb es unverletzt und wurde mit leichten Schmerzen seinen Eltern übergeben. Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Wagen an die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (jah)

