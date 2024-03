Gegenverkehr übersehen: Unfall beim Abbiegen auf der B300

In Lettenbach will eine 51-jährige Autofahrerin abbiegen. Dass ein anderes Auto entgegenkommt, übersieht sie dabei.

Am Freitagvormittag befuhr eine 51-jährige Autofahrerin die B300 von Augsburg kommend in Richtung. An der Kreuzung zur Lettenbachstraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah sie eine auf der B300 entgegenkommende 38-jährige Fahrerin mit ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. (jah)

Lesen Sie dazu auch