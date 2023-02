Radfahrer fährt in Diedorf nach Unfall davon

Ein Radfahrer bleibt vermutlich mit seinem Lenkrad an einem geparkten Auto hängen. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, radelt er davon, berichtet die Polizei.

Ein Radfahrer soll mit seinem Lenkrad an einem geparkten Auto hängen geblieben sein, berichtet die Polizei. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, radelte er anschließend offenbar einfach davon. Der Unfall ereignete sich vermutlich im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch. Zu dieser Zeit stand der beschädigte VW Tiguan sowohl in Diedorf als auch in Deubach. Der Tiguan wurde am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Fahrzeughalter kann keine genauen Angaben zum Unfallort machen, da das Fahrzeug bewegt wurde. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 2000 Euro geschätzt. (kinp)