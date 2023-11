Abwechslungsreiche Blasmusik in der Dinkelscherber Reischenauhalle

Die Musikvereinigung Dinkelscherben präsentiert facettenreiche Blasmusik beim Herbstkonzert.

Traditionsmärsche, mitreißende Polkas und gefühlvolle Walzer – Die Musikerinnen und Musiker der Musikvereinigung Dinkelscherben zeigten beim Herbstkonzert in der Reischenauhalle stattfand, wie vielfältig und bunt Blasmusik sein kann.

Klangvolles Zusammenspiel beim Herbstkonzert in Dinkelscherben

Nach den besonderen Projekten der letzten Jahre, wie dem Musical Starlite Motel und dem Konzert mit Star-Cellist Maximilian Hornung, ließ die Musikvereinigung es diesmal etwas ruhiger angehen und lud zum traditionellen Herbstkonzert ein. Nachwuchsorchester, Jugendkapelle und Musikkapelle hatten ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.

Das Nachwuchsorchester machte den Anfang und präsentierte bekannte Melodien, wie „The Lord of the Dance“ und „O when the Saints“. Die rund 20 jungen Musikanten beeindruckten das Publikum mit klangvollem Zusammenspiel und professionellem Auftreten. Im Anschluss nahm die Jugendkapelle auf der Bühne Platz und entführte die Zuhörer mit „Apollo 11“ auf eine Mission zum Mond. Jugendleiterin Martina Scherer berichtete stolz vom ersten Platz beim BWMusix, dem Jugendmusikwettbewerb der Bundeswehr, den die Jugendkapelle mit diesem Stück gewonnen hatte.

Musikkapelle mit rund 70 Musikerinnen und Musikern

Als die Musikkapelle mit rund 70 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne Platz genommen hatte, ging es mit dem preußischen Marsch „Mein Regiment“ gleich richtig traditionell los. Eine Marsch-Reise durch Europa hatte Dirigent Gerhard Kratzer mit seinem Orchester einstudiert und entführte das Publikum von Preußen direkt nach Spanien mit dem Marsch „Amparito Roca“. Sanftere Klänge bot dagegen der Walzer „Augenstern“ von Zieharmonikalegende Herbert Pixner, wobei dessen modern aufgepeppter „Katrin Boarischer“ die Zuhörer danach gleich wieder wachrüttelte. Zwei Polkas durften im Programm auch nicht fehlen und so präsentierte die Musikkapelle „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich sowie „Ein Leben lang“ von der Band Fäaschtbänkler.

Die VolksPop Band aus der Schweiz wird am 16. Mai 2024 zu Gast in Dinkelscherben sein, wenn dort das 45. Bezirksmusikfest stattfindet (Tickets unter www.bzmf2024.de). Das nächste Konzert der Musikvereinigung findet am 10. Dezember um 16 Uhr in der St. Simpert Kirche in Dinkelscherben ein – dann ohne Polkas und Märsche, sondern mit besinnlicher Musik zur Adventszeit. (AZ)