Auto landet bei Unfall zwischen Dinkelscherben und Häder in der Böschung

Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, fährt ein Autofahrer zwischen Dinkelscherben und Häder nach links. Es bleibt bei einem Blechschaden.

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es am frühen Dienstagabend zwischen Dinkelscherben und Häder. Dort war ein 59-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Auf Höhe des Solarparks wollte 82-Jähriger mit seinem Suzuki zur gleichen Zeit von einem Feldweg aus auf die Kreisstraße einbiegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach links aus. Dennoch kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Autos. Der VW landete in der Böschung. An beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, heißt es im Bericht der Beamten. (kinp)