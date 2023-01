LEW lässt weitere Hochspannungsleitung erneuern

Millionenprojekt zwischen Balzhausen und Dinkelscherben ist Teil eines noch größeren Vorhabens.

Der Betreiber des regionalen Stromnetzes, die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), beginnt mit den Arbeiten zur Erneuerung der 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Dinkelscherben und Balzhausen. Die bestehende Freileitung stammt noch aus den 1940er-Jahren. Sowohl Masten als auch Leiterseile haben das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Deshalb erneuert LVN die Leitung nun vollständig. Die Erneuerung erfolgt weitgehend in der bisherigen Trasse. Einzelne Maststandorte wurden in Abstimmung mit Grundstückseigentümern und Kommunen nach Unternehmensangaben "optimiert". Laut einer LEW-Pressemitteilung ist die Leitungserneuerung ein weiterer Baustein, mit dem LVN die regionale Netzinfrastruktur zukunftssicher aufstellt. So könne mehr grüner Strom in das regionale Stromverteilnetz eingespeist und verteilt und damit die Energiewende in Bayerisch-Schwaben vorangebracht werden.

So wird die Hochspannungsleitung zwischen Dinkelscherben und Balzhausen erneuert

LVN beginnt die Arbeiten aus naturschutzfachlichen Gründen bei Balzhausen. Dann geht es schrittweise weiter bis nach Dinkelscherben. Insgesamt ersetzt LVN zwischen Dinkelscherben und Balzhausen 48 Masten auf einer Länge von 13,4 Kilometern. Der Verteilnetzbetreiber errichtet die neue Leitung schrittweise und baut die alten Masten zeitgleich ab. Hierfür werden die meisten neuen Masten etwas versetzt von den bisherigen Maststandorten errichtet.

Im ersten Schritt der Leitungserneuerung werden zunächst Betonfundamente gegossen. Nachdem der Beton etwa vier Wochen ausgehärtet ist, bauen die Monteure an den jeweiligen Maststandorten die Einzelteile der neuen Stahlrohrmasten zusammen. Anschließend hebt ein Autokran die Bauteile auf das Fundament.

Sobald ein neuer Mast steht, ziehen die Monteure provisorisch die alten Leiterseile auf den neuen Mast ein, um sie später als Vorseile für den Einzug der neuen Seile zu nutzen. Danach kann der alte Mast samt Fundament abgebaut werden. Abschließend erfolgt dann der Einzug der neuen Leiterseile auf den neuen Mast.

LVN investiert rund acht Millionen Euro in die Leitungserneuerung. Geplant ist, die Arbeiten bis Mitte des Jahres abzuschließen. Die Arbeiten zwischen Dinkelscherben und Balzhausen sind Teil des Gesamtprojekts der Leitungserneuerung zwischen Balzhausen und Erlingen – einer wichtigen Verbindung im LVN-Netz. Derzeit schließt LVN die Modernisierung des Abschnitts von Dinkelscherben nach Horgau ab. Im Anschluss ist LVN-Erneuerung des letzten Abschnittes von Horgau bis nach Erlingen geplant.

Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Leitung größtenteils in Betrieb und wird nur tageweise, wenn technisch notwendig, abgeschaltet. Die Stromversorgung sichert LVN dann über Umleitungen im Netz, sodass Netzkunden von den Arbeiten nichts merken und die Versorgung jederzeit gewährleistet ist, wie das Unternehmen versichert. (AZ)