Das Bezirksmusikerfest wird heuer in Dinkelscherben gefeiert

Über Pfingsten geht es dieses Jahr musikalisch zu in Dinkelscherben. Der Musikverein feiert seinen 210. Geburtstag beim Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbische Musikbunds. Ein Ausblick.

Auch wenn es noch nicht danach aussieht: Der nächste Frühling kommt bestimmt. In Dinkelscherben wird er in diesem Jahr besonders musikalisch, denn hier findet über Pfingsten das Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) statt. Gleichzeitig feiert der Musikverein Dinkelscherben 210. Geburtstag.

Das Festwochenende anlässlich der Feierlichkeiten beginnt schon am Donnerstag, 16. Mai im Festzelt an der Ustersbacher Straße. Bis Pfingstmontag, 20. Mai, spielt hier die Musik. Höhepunkt des Festes soll ein großer Festumzug werden, an dem viele Festwagen und Fußgruppen den Gemeinschaftschor begleiten. Der Festzug startet am Marktplatz. Geplant sind außerdem Auftritte von Blowing Doozy und den Fäaschtbänklern, von Muckasäck oder von Stubenattacke und Alpenblech. An einigen Abenden ist der Eintritt frei.

Der Musikverein Dinkelscherben feiert seinen 210. Geburtstag. Foto: Musikverein Dinkelscherben

Die Musikkapelle Dinkelscherben spielt selbst ein großes Repertoire, angefangen von der traditionellen Blasmusik über moderne und konzertante Kompositionen, die bei drei Gelegenheiten pro Jahr präsentiert werden. An Ostern gibt es ein konzertantes Frühjahrskonzert, im Herbst ein Konzert mit traditionellen Klängen wie Polka, Walzer und Marschmusik und am dritten Adventssonntag wird ein besinnliches Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Simpert gespielt.

srz 1 / 1 Zurück Vorwärts Donnerstag, 16. Mai: 19 Uhr Blowing Doozy & Fäaschtbänkler Freitag, 17. Mai: (Eintritt frei) ab 18 Uhr MV Aretsried / MV Ziemetshausen und Stainless Brass Samstag, 18. Mai: (Karten unter www.BZMF2024.de) ab 19 Uhr Harmoniemusik Maingründel und Muckasäck Sonntag, 19. Mai: (Eintritt frei) ab 9 Uhr Festgottesdienst im Zelt, 10.30 Uhr Frühschoppen mit der MK Zusmarshausen, 13 Uhr Gemeinschaftschor und Festumzug, 16 Uhr Einzug der Fahnen und Vereine mit dem MV Fischach, 18 Uhr Musikatzen Montag, 20. Mai: (Eintritt frei) ab 17 Uhr Stubenattacke & Alpenblech. Informationen und Kartenvorverkauf auf www.bzmf2024.de



158 aktive Musiker zählt der Verein in drei Kapellen. Davon spielen 91 in der Musikkapelle, 46 in der Jugendkapelle und 21 im Nachwuchsorchester. Die Musikkapelle Dinkelscherben spielt seit Jahren in der Oberstufe und hat bei Wettbewerben auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene schon beste Ergebnisse eingespielt. Sie war mehrfach am Oberstufenwettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes dabei und schaffte es auch schon aufs Siegertreppchen bis zum Vizesieger– ausschließlich mit eigenen Hobbymusikern und ganz ohne eingekaufte Profis.

Die Jugend- und Musikkapellen werden seit 1997 von Dirigent Gerhard Kratzer geleitet. Die Jugendkapelle erringt seit mehreren Jahren fortwährend „ausgezeichnete Erfolge“ in der Mittelstufe bei den Wertungsspielen. Den Jugendorchesterwettbewerb der Bundeswehr BW Musix 2023 hat sie gewonnen. Die Ausbildung der Jugend übernimmt die Musikvereinigung Dinkelscherben mit professionellen Lehrkräften.

Die lange Tradition des Musikvereins Dinkelscherben

Vier CD-Einspielungen der Musikkapelle sind mittlerweile erhältlich. In Dinkelscherben wird eine lange Blasmusiktradition gepflegt. Der Verein ist Träger der Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten für über 100-jährige Tätigkeit. Der älteste urkundliche Nachweis stammt aus dem Jahr 1814 und wurde im Gemeindearchiv entdeckt. Die damals noch jungen Musikkapelle hatte einige Jahre später die Ehre, beim Empfang seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Preußen und für die Kirchenparade am Namensfeste seiner Majestät, des Königs Ludwig II. von Bayern zu spielen.

In der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg hatten sich nur wenige der Blaskapelle anschlossen. Die Dirigenten mussten in der Regel mit etwa acht bis fünfzehn Musikern auskommen. Kurz nach dem Krieg wurde das Musizieren in der Blaskapelle unter dem damaligen Leiter Michael Hübler wieder aufgenommen. Etwa zeitgleich gründete der heimatvertriebene und jetzt in Dinkelscherben ansässig gewordene Rudolf Möschl die „Erzgebirglerkapelle Möschl“. Damit hatte Dinkelscherben zwei Blasmusikgruppen. Nachdem Michael Hübler 1957 den Taktstock aus Altersgründen niederlegte, wurden die Kapellen 1958 zusammengelegt. Die heutige Musikvereinigung Dinkelscherben wurde gegründet.

Diese Veranstaltungen gibt es alljährlich bei der Musikvereinigung

Jährlich veranstaltet die Musikvereinigung auch einen Faschingsball mit dem eigenwilligen Namen „Zimpertie“ am rußigen Freitag, ein Starkbierfest im Musikerheim und das zweitägige Sommernachtsfest im Rathausgarten mit Biergartenatmosphäre und gediegener, unverstärkter Blasmusik bei Schmankerln aus eigener Küche. (AZ)