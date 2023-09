Geparktes Auto in Dinkelscherben wird beschädigt

In Dinkelscherben wird am Montag ein auf dem Schulparkplatz abgestelltes Auto beschädigt. Der Schaden durch die Kratzspuren liegt bei rund 2000 Euro.

Am Montagabend ist in Dinkelscherben ein geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand der schwarze VW in der Kohlstattstraße 2a auf dem Schulparkplatz. Im Zeitraum zwischen 16.50 Uhr und 18.15 Uhr wurde das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstanden Kratzspuren auf der rechten Fahrzeugseite.

Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizei geht aufgrund der Spuren von einem weißen oder grauen Auto aus. Mögliche Zeugen können sich unter 08291/1890-0 melden. (jly)

