Dinkelscherben

vor 16 Min.

Hobbyforscher verfolgt Stammbaum der Gleichs bis 1492 zurück

Plus Der Hobby-Ahnenforscher Peter Dworak spürte die Vorfahren seiner Ehefrau bis ins 15. Jahrhundert auf. Sie stammten aus dem heutigen Dinkelscherben.

Von Thomas Hack

„Bei geringen Anstrengungen erzielt der Schüler sehr gute Leistungen“ – diese Bemerkung wurde einstmals im Schulzeugnis des in Krumbach lebenden Peter Dworak festgehalten. Sein Lehrer in der Mindelheimer Maristenschule war es auch, der in ihm die Liebe zum Fach Geschichte entfesselt hatte, wie der heute 83-Jährige erzählt. Dieses neu entflammte Interesse hatte weitreichende Folgen.

Denn Dworak ist zum Hobby-Ahnenforscher avanciert, der sich seit vielen Jahrzehnten dieser großen Leidenschaft verschrieben hat. Dass er dabei auch noch höchst erfolgreich war, ist schon an einer Tatsache zu sehen: Dworak ist bei seinen Recherchen bis zu einem Vorfahren seiner Ehegattin Margot durchgedrungen, der im Jahr 1492 in Dinkelscherben lebte – im selben Jahr segelte Christoph Kolumbus bekanntlich mit der Santa Maria in Richtung Amerika. Laut Dworaks Dokumenten handelte es sich bei dem Vorfahren seiner Frau um einem „Conrat Gleich“, der als Besitzer einer „Feuerstätte“ in Dinkelscherben ausgewiesen wurde. Doch wie ist der Forscher überhaupt auf sein zeitintensives Hobby gekommen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen