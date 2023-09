Kind wird bei Unfall im Auto des Vaters verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer fährt mit seinem Wagen auf einen Anhänger auf. Bei dem Unfall wird seine Tochter verletzt, die mit im Wagen saß.

Am Montag, 11. September, ereignete sich um 7.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Augsburger Straße in Dinkelscherben im Bereich der dortigen Metzgerei, wie die Polizei berichtet. Ein 25-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Wagen mit Anhänger auf. Im Fahrzeug des Unfallverursachers saß auch seine vierjährige Tochter, welche bei dem Unfall leicht an der Nase verletzt wurde. Sie kam vorsorglich zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Warum der Mann den gut erkennbaren Anhänger übersehen hat, konnte nicht geklärt werden. (jah)

