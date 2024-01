Dinkelscherben

Medientag: Kinder lernen das Internet kennen, Studierende das Unterrichten

Am Medientag in der Grundschule Dinkelscherben lernen die Kinder den Umgang mit digitalen Medien.

Plus Am Medientag sollen die Grundschüler der Montessori-Schule in Dinkelscherben die digitale Welt etwas besser kennenlernen. Unterrichtet werden sie dabei von Studierenden der Uni Augsburg.

Von Jonathan Lübbers

Das Internet ist in vielen Schulen in Deutschland noch immer ein schwieriges Thema. Zwar ist die notwendige technische Ausrüstung inzwischen meistens vorhanden, allerdings mangelt es an Lehrkräften, die den Schülerinnen und Schülern digitale Inhalte hinreichend vermitteln können, meint Ulrich Fahrner vom Medienlabor der Universität Augsburg. Da Medienkompetenz allerdings sehr wichtig ist, hat das Labor eine besondere Initiative gestartet. Zu einem Medientag kamen Studentinnen und Studenten der Uni an die Montessori-Schule in Dinkelscherben. So sollten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Interaktive Workshops zum Selbstlernen

Vier verschiedene Lerneinheiten bereiteten die Studierenden für die Grundschüler der Montessori-Schule vor. Kern der Montessori-Pädagogik ist es, Lernen mit Spielen zu verbinden. Es gibt keinen Frontalunterricht. Stattdessen werden Inhalte durch spielerische Einheiten vermittelt; die Schülerinnen und Schüler lernen in ihrem eigenen Tempo.

