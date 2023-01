Dinkelscherben

Millionendefizit: Dinkelscherbens Schuldenberg wird weiter wachsen

Plus Die Sparmaßnahmen der Gemeinde zeigen Wirkung, doch es stehen wichtige Investitionen an. Schon jetzt deutet sich an: Ohne neue Kredite wird das nicht zu stemmen sein.

Von Philipp Kinne

Die Finanzlage in Dinkelscherben ist angespannt. Angesichts wichtiger Investitionen wuchs der Schuldenberg der Gemeinde schon in den vergangenen Jahren. Aller Voraussicht nach wird das auch so bleiben. Nach den bisherigen Plänen zum Haushalt sind etwa 1,2 Millionen Euro an neuen Schulden für die Gemeinde eingeplant. Die sind notwendig, um die vielen Pflichtaufgaben der Kommune zu stemmen. Dennoch spricht Bürgermeister Edgar Kalb von einem "machbaren Haushalt", der in etwa einem Monat verabschiedet werden soll.

