Motorrollerfahrer nach Unfall in Dinkelscherben verletzt

Ein 55-Jähriger stürzt bei einem Unfall am Dinkelscherber Bahnhof von seinem Motorroller. Er wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 55-Jähriger ist nach einem Unfall in Dinkelscherben verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann am Dienstag gegen 6 Uhr von seinem Motorroller. Er wollte offenbar auf dem Parkplatz am Bahnhof nach rechts in eine Parklücke einfahren. Dazu holte er mit seinem Roller nach links aus. Das deutete eine 19-jährige Autofahrerin offenbar so, dass der Rollerfahrer links anhalten würde.

Als er dann aber wieder nach rechts in die Parklücke fuhr, erfasste die junge Frau den 55-Jährigen mit ihrem Auto. Der Rollerfahrer verletzte sich laut Polizei an der Schulter und wurde ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 650 Euro. (kinp)