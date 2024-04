Dinkelscherben

vor 16 Min.

Polizei nimmt Hunde aus Dinkelscherben mit: So lief der Einsatz

Plus Sie bissen eine Frau, streunten herum und töteten zuletzt elf Hühner. Nun wurden die Problemhunde aus Dinkelscherben nach einer Durchsuchung mitgenommen. Das sind die Hintergründe.

Von , Diana Dontsul, Philip Kinne Bianca Dimarsico , Diana Dontsul, Philip Kinne

Nun sind die Problemhunde also wieder weg. Die als aggressiv geltenden Labradore wurden dem Halter erneut weggenommen. Nachdem der Halter der Hunde seine Tiere zuletzt verbotenerweise aus dem Tierheim zurückgeholt hatte, rückte die Polizei am vergangenen Freitag erneut an. Diesmal mit einem Durchsuchungsbeschluss. Seit Monaten sorgen die Labradore in Dinkelscherben für Ärger.

Durchsuchung bei Hundehalter in Dinkelscherben

Gegen acht Uhr morgens rückte die Polizei deshalb am vergangenen Freitag mit zwei Streifenbeamten und einem Hundeführer an. Der sollte mit einem Beißschutz am Arm vorausgehen, um die als aggressiv geltenden Hunde abzuwehren. Nötig war das aber nicht, berichtet einer der Beamten, der vor Ort war. Dennoch gab es zunächst Probleme. Denn der Hundehalter öffnete die Türe nicht. Deshalb wurde ein Schlüsseldienst gerufen. Später habe sich herausgestellt, dass der Hundehalter zwar vor Ort war, das Klopfen an der Türe aber offenbar nicht gehört hatte. Während der Durchsuchungsaktion habe sich der Mann kooperativ verhalten, heißt es im Bericht der Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

