Radfahrer wird in Dinkelscherben von Auto erfasst

Leicht verletzt ist ein 46-jähriger Radfahrer nach einem Unfall in Dinkelscherben. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstag gegen 17 Uhr in der Köhlerstraße unterwegs. In einer Linkskurve kollidierte er dabei mit einem Auto. Der Radfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. (kinp)