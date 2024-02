Unfall zwischen Bus und Lastwagen bei Dinkelscherben

Zwischen Dinkelscherben und Uttenhofen kommt es am Dienstag zu einem Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Lastwagen ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen Dinkelscherben und Uttenhofen (Landkreis Günzburg). Etwa auf Höhe der Abzweigung nach Oberschöneberg geriet der Omnibus offenbar zu weit auf die Gegenfahrbahn. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich. Das am Lkw abgerissene Spiegelgehäuse schleudert nach hinten und prallte an einen Kleintransporter, heißt es im Bericht der Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1200 Euro geschätzt. (kinp)