Warum Dinkelscherben nichts für Warmduscher ist

Plus Wer gerne warm duscht, muss zu Hause bleiben – oder zumindest dort duschen. In der Dinkelscherber Sporthalle jedenfalls bleibt das Wasser kalt.

Es gibt da ein Sprichwort, das dem Schriftsteller Kurt Tucholsky zugeschrieben wird. "Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint", soll er einmal gesagt haben. Was er damit meinte? Wohl in etwa so viel: Selbst bei allerbesten Absichten kann ein, sagen wir, mittelmäßiges Ergebnis erzielt werden. Was jetzt vielleicht noch sehr abstrakt klingt, wird in den Duschen der Dinkelscherber Sporthalle ganz praktisch, ja sogar spürbar. Wer dort den Hahn aufdreht, bekommt nämlich die wortwörtlich kalte Dusche ab. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern.

Durch kaltes Duschen Energie sparen

Fangen wir vor vorn an. Bei den guten Absichten nämlich. Die gab es eindeutig, als im vergangenen Herbst beschlossen wurde, dass nach dem Sport in der Halle nur noch kalt geduscht werden kann. Verabschiedet wurde der Beschluss zu einer Zeit, in der die Kosten für Energie explodierten und das Energiesparen ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Inzwischen sind die Gasspeicher vergleichsweise gut gefüllt, die Energiepreise wieder gesunken. Das war auch im Februar schon so, als der Beschluss des Marktrats tatsächlich umgesetzt wurde. Womit wir beim Ergebnis wären. Seither ist Dinkelscherben, oder zumindest die Turnhalle der Gemeinde, nichts mehr für Warmduscher.

Das soll schon für so einige Häme gesorgt haben, berichten Sportler. Auswärtige Tischtennisspieler machen sich über die Dinkelscherber und ihre kalte Dusche lustig, heißt es. Doch die Maßnahme hat einen ernsten Hintergrund, argumentiert eine Mehrheit im Marktrat. Nur: Ist es angesichts gesunkener Preise für Energie noch verhältnismäßig, die Sportlerinnen und Sportler bibbern zu lassen? Einig ist man sich in Dinkelscherben da nicht. Die einen argumentieren, dass andere Kommunen etwa die Wassertemperatur in den Becken der Schwimmbäder längst wieder hochgestellt haben. In der Stadt Augsburg, wo zwischenzeitlich aus Energiespargründen nicht mehr sauniert werden konnte, wird schon seit Wochen wieder ausgiebig geschwitzt.

Deshalb bleiben die Duschen in der Turnhalle kalt

Andererseits geht es beim Energiesparen ja nicht nur ums Geld, halten die Kaltduscher in Dinkelscherben dagegen. Sondern vielmehr darum, fossile Energieträger einzusparen, um dem Klima nicht noch mehr zu schaden. Schließlich entschied der Marktrat jetzt, die Sache mit den kalten Duschen erst einmal so zu lassen. Warmduscher müssen also zu Hause bleiben – oder zumindest dort duschen.

Bleibt noch die Frage, was es denn bislang gebracht hat, das kalte Duschen? Wie viel Energie tatsächlich eingespart wurde, lässt sich noch nicht sagen. Beziffern lässt sich aber, was die Umstellung auf kaltes Wasser gekostet hat: 4000 Euro. Viel Geld also, für das man ziemlich lange warm duschen könnte.

Dass die Kosten so hoch sind, liegt daran, dass die moderne Anlage, die das Wasser für die Duschen erhitzt, wohl nicht einfach zu bedienen ist. Drei Unternehmen befassten sich letztendlich damit. Inzwischen wisse man, wie es funktioniert, erklärt der Bürgermeister. Ein erneutes Umstellen auf warmes Wasser sei also nicht mehr so teuer. Wann es so weit ist? Unklar. Bis auf Weiteres bleiben die Duschen kalt.