Ellgau steht finanziell gut da

Plus Während andere Gemeinden um den Haushaltsausgleich ringen, steht Ellgau gut da. Selbst für den Kämmerer gab es eine kleine Überraschung.

Eine erfreulich stabile Einnahmesituation lässt die Gemeinde Ellgau finanziell gut dastehen – und das, obwohl große Projekte zur Realisierung anstehen. Zu diesem Fazit kam Marco Schopper am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung in Ellgau. Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf präsentierte in seiner Funktion als Kämmerer den diesjährigen Haushalt der Gemeinde, der einstimmig beschlossen wurde. Anders als in anderen Gemeinden, die derzeit um den Haushaltsausgleich ringen, weil die laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt keinen Spielraum für Investitionen lassen, blickt die Gemeinde Ellgau auf solide Einnahmen im Verwaltungshaushalt.

Eine Besonderheit in Ellgau sind die Miet- und Pachteinnahmen

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B liegen in Summe über 100.000 Euro. Die Gewerbesteuer lag im Vorjahr bei rund 412.000 Euro, was der Höchststand der vergangenen zehn Jahre war. Heuer wird mit rund 302.000 Euro gerechnet. Stabil hoch bleibt die Einkommensteuerbeteiligung, die heuer bei 853.000 Euro liegen könnte und damit die größte Einnahmequelle darstellt. Weitere Steuereinnahmen spülen in Summe 100.000 Euro in die Gemeindekasse.

