Emersacker will ein Nahwärmenetz aufbauen

Hackschnitzel könnten ein erster Schritt zum Nahwärmenetz in Emersacker sein.

Plus Der Gemeinderat unterstützt das Wärmekonzept der Firma GP Joule. In Kürze soll ein Info-Abend für die Bürger stattfinden.

"Wie können wir Schloss und Grundschule in Zukunft heizen?" - Mit dieser Frage befasste sich der Gemeinderat Emersacker in seiner vergangenen Sitzung. Im Schloss werden jährlich 250.000 Kilowattstunden, in der Schule sogar 450.000 Kilowattstunden verbraucht. Das Thema beschäftigt den Gemeinderat nicht erst seit der jetzigen Energiekrise. "Es hat jedoch mehr Brisanz gewonnen als uns lieb ist", stellte Bürgermeister Karl-Heinz Mengele fest.

